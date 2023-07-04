Роберт Де Ниро потребовал от СМИ, чтобы они оставили его семью в покое в связи со смертью внука

3 июля ушел из жизни внук голливудской знаменитости, который не дожил и до 19 лет.

Роберт Де Ниро сообщил, что глубоко опечален потерей и призвал журналистов не трогать его семью, пока они оплакивают горе.

Новости о кончине своего сына Леандро сообщила убитая горем мать, приемная дочь артиста Дрена. Женщина призналась, что не знает, как жить, ведь это был ее единственный ребенок.

Причины смерти молодого человека до сих пор не озвучены.