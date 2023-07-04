Наследники Бритни Спирс от Кевина Федерлайна не желают видеть мать даже перед переездом в другую страну

11:47 2023-07-04

Кевин Федерлайн вместе с сыновьями Шоном Престоном (17 лет) и Джейденом (16 лет) переезжают жить в другую страну, а дети при этом даже не хотят попрощаться со своей звездной матерью.

Отец же Кевин Федерлайн не намерен заставлять сыновей делать то, чего они не хотят.

Он убежден, что Шон и Джейден в состоянии сами решить, прощаться ли со своей звездной родительницей.

Федерлайн советует наследникам встретиться со Спирс перед переездом, но последнее слово остается за ними.

Не так давно Бритни Спирс обратилась к своим детям через соцсети, дав понять, что очень расстроена тем фактом, что подростки обвинили ее в употреблении наркотиков.

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