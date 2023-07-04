Наследники Бритни Спирс от Кевина Федерлайна не желают видеть мать даже перед переездом в другую страну

Отец же Кевин Федерлайн не намерен заставлять сыновей делать то, чего они не хотят.

Он убежден, что Шон и Джейден в состоянии сами решить, прощаться ли со своей звездной родительницей.

Федерлайн советует наследникам встретиться со Спирс перед переездом, но последнее слово остается за ними.

Не так давно Бритни Спирс обратилась к своим детям через соцсети, дав понять, что очень расстроена тем фактом, что подростки обвинили ее в употреблении наркотиков.