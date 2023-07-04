Суд не стал снимать арест с имущества Чекалиных, хотя те погасили весь долг по налогам

Савеловский суд российской столицы отказался разблокировать счета блогеров Валерии и Артема Чекалиных, которые являются мужем и женой и обвиняются в неуплате налогов в размере 311 000 000 российских рублей, о чем информирует 5-tv.ru, корреспондент которого побывал в зале судебной инстанции.

Юристы обвиняемых не собираются сдаваться и дальше будут обжаловать решение государственной структуры.

Примечательно, что защита информировала, что весь долг по налогам Чекалиных погашен. После уплаты задолженности блогеры направились к стражам порядка, требуя снять с их счетов арест.

Следователь не стал удовлетворять запрос супругов и они обратились в суд, где ситуация повторилась.