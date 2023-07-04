Гусева едва не поплатилась жизнью, снимаясь в картине Змеиный источник режиссера Лебедева

14:00 2023-07-04

В картине Николая Лебедева Екатерина Гусева играла главную роль. Массовка чуть не затоптала ее и коллегу по экрану Дмитрия Марьянова.

Дело в том, что в массовку брали, кого угодно, из-за нехватки финансирования проекта.

По сюжету толпа догоняла маньяка и бежала вслед за главными героями "Змеиного источника", которых исполняли актеры Екатерина Гусева и Дмитрий Марьянов.

Людская масса чуть не раздавила знаменитостей. Благо Марьянов сумел взять главный удар на себя.

Люди разорвали на нем одежду и расцарапали до крови. Актриса была в ужасе от увиденного, ведь оба были на волоске от гибели.

Напомним, что Марьянова давно нет в живых, но умер он не на съемочной площадке.

Показать следующие комментарии
Фото