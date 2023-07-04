Пластический хирург назвал причину стремительного похудения Киркорова

Поклонников Филиппа Киркорова сильно напугала неестественная худоба артиста.
Хирург Тигран Алексанян не исключает ситуации, что исполнитель ожидал такого результата, имея ввиду его похудение.
О том, придерживается ли Филипп Киркоров рекомендаций своего врача, неизвестно. Алексанян объяснил, что хирург, проводивший исполнителю операции, не отвечает за его питание и не вправе ставить видеокамеры для наблюдения за пациентом после операции.
Специалист в сфере пластической хирургии призвал не переживать за Филиппа Бедросовича, так как он еще не отошел от пластики.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__