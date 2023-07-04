Пластический хирург назвал причину стремительного похудения Киркорова

14:23 2023-07-04

Специалист в области пластической хирургии Тигран Алексанян назвал похудение Филиппа Киркорова последствиями многочисленных пластических операций.

Поклонников Филиппа Киркорова сильно напугала неестественная худоба артиста.

Хирург Тигран Алексанян не исключает ситуации, что исполнитель ожидал такого результата, имея ввиду его похудение.

О том, придерживается ли Филипп Киркоров рекомендаций своего врача, неизвестно. Алексанян объяснил, что хирург, проводивший исполнителю операции, не отвечает за его питание и не вправе ставить видеокамеры для наблюдения за пациентом после операции.

Специалист в сфере пластической хирургии призвал не переживать за Филиппа Бедросовича, так как он еще не отошел от пластики.

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