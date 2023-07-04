55-летняя Штурм объяснила, почему любит выкладывать излишне откровенные снимки

Наталья Штурм заявила, что, выкладывая свои откровенные фото, отвлекает поклонников от негативных эмоций.
По мнению певицы, таким образом и она, и ее почитатели снимают стресс.
Обнаженные снимки артистки отвлекают подписчиков от сегодняшних нерадостных реалий, переключаясь на осуждение смелой артистки
Наталья отметила, что такой вариант работает и с детьми, и со взрослыми людьми: нужно просто переключить внимание.
Ранее Штурм показала свою фигуру в купальнике.
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