Гагарина уже много лет не набирает вес, несмотря на то, что склонна к полноте

Полина Гагарина утверждает, что главное - выработать привычку питаться правильно, и заказывать пиццу, когда в рационе имеются овощи на пару, больше не будет никакого желания.
Певица признается, что в первое время хотелось закончить ужин десертом, а вместо воды пить газировку, но спустя несколько месяцев она привыкла к ограничениям.
Теперь знаменитость готова на все, чтобы нравиться себе и фанатам.
Специалисты в области диетологии считают, что певица похудела либо благодаря собственной силе воли, либо, уменьшив размеры желудка хирургическим путем.
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