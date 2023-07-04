Гагарина уже много лет не набирает вес, несмотря на то, что склонна к полноте

16:06 2023-07-04

Полина Гагарина много лет назад сбросила вес и теперь ее фигура соответствует подростковой. Исполнительница не полнеет, несмотря на такую упрямую вещь, как генетика.

Полина Гагарина утверждает, что главное - выработать привычку питаться правильно, и заказывать пиццу, когда в рационе имеются овощи на пару, больше не будет никакого желания.

Певица признается, что в первое время хотелось закончить ужин десертом, а вместо воды пить газировку, но спустя несколько месяцев она привыкла к ограничениям.

Теперь знаменитость готова на все, чтобы нравиться себе и фанатам.

Специалисты в области диетологии считают, что певица похудела либо благодаря собственной силе воли, либо, уменьшив размеры желудка хирургическим путем.

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