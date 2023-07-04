Михалков ответил на нелестные высказывания Кяро в свой адрес

В одном из недавних интервью актер Кирилл Кяро заявил, что не пойдет работать в проекты Никиты Михалкова, так как они слишком разные люди.
На эти высказывания артиста Никита Сергеевич заявил, что только узнал о существовании такого актера.
В том же интервью Кяро "полил грязью" и другого именитого режиссера Карена Шахназарова, заявив, что атмосфера "церемониала" на съемочной площадке заставила его отказаться от работы с кинодеятелем.
Кяро уверен, что для того, чтобы картина получилась стоящей, между актером и режиссером должны царить искренность и теплые отношения.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__