Михалков ответил на нелестные высказывания Кяро в свой адрес

В одном из недавних интервью актер Кирилл Кяро заявил, что не пойдет работать в проекты Никиты Михалкова, так как они слишком разные люди.

На эти высказывания артиста Никита Сергеевич заявил, что только узнал о существовании такого актера.

В том же интервью Кяро "полил грязью" и другого именитого режиссера Карена Шахназарова, заявив, что атмосфера "церемониала" на съемочной площадке заставила его отказаться от работы с кинодеятелем.

Кяро уверен, что для того, чтобы картина получилась стоящей, между актером и режиссером должны царить искренность и теплые отношения.