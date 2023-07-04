Брэд Питт поразил фанатов слишком молодым обликом

На съемках рекламы во Франции Брэд Питт "скинул не один десяток лет", поразив фанатов своей молодостью.

На снимках 59-летний актер предстал очень "молодым". Его даже сравнили с главным персонажем картины "Загадочная история Бенджамина Баттона", который с определенного момента стал молодеть все больше с каждым днем.

Поклонники гадают, а не наведался ли актер к пластическому хирургу, хотя никаких сообщений об усовершенствовании внешности им не было.