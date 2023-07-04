Брэд Питт поразил фанатов слишком молодым обликом

16:40 2023-07-04

Знаменитый Брэд Питт шокировал поклонников, неожиданно "помолодев" на съемках рекламы во Франции.

На съемках рекламы во Франции Брэд Питт "скинул не один десяток лет", поразив фанатов своей молодостью.

На снимках 59-летний актер предстал очень "молодым". Его даже сравнили с главным персонажем картины "Загадочная история Бенджамина Баттона", который с определенного момента стал молодеть все больше с каждым днем.

Поклонники гадают, а не наведался ли актер к пластическому хирургу, хотя никаких сообщений об усовершенствовании внешности им не было.

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