Басков открыл секрет, какая женщина сможет стать его женой

Николай Басков признался, что с возрастом его предпочтения на предмет женского пола значительно поменялись.

Если раньше исполнитель "любил женщину телом", то сейчас только "умом".

Это значит, что в настоящее время его привлекают не длинные ноги и шикарный бюст девушки, а ее интеллект.

Басков отметил, что сейчас оценивает прекрасную половину человечества с точки зрения поступков, слов, отношений, а тяга к "красивой картинке" осталась в прошлом.