Басков открыл секрет, какая женщина сможет стать его женой

Николай Басков признался, что с возрастом его предпочтения на предмет женского пола значительно поменялись.
Если раньше исполнитель "любил женщину телом", то сейчас только "умом".
Это значит, что в настоящее время его привлекают не длинные ноги и шикарный бюст девушки, а ее интеллект.
Басков отметил, что сейчас оценивает прекрасную половину человечества с точки зрения поступков, слов, отношений, а тяга к "красивой картинке" осталась в прошлом.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__