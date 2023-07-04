Басков открыл секрет, какая женщина сможет стать его женой

18:00 2023-07-04

Николай Басков никак не женится и не заведет детей. Вместе с тем, он прекрасно знает, какими качествами должна обладать женщина, чтобы стать его женой.

Николай Басков признался, что с возрастом его предпочтения на предмет женского пола значительно поменялись.

Если раньше исполнитель "любил женщину  телом", то сейчас только "умом".

Это значит, что в настоящее время его привлекают не длинные ноги и шикарный бюст девушки, а ее интеллект.

Басков отметил, что сейчас оценивает прекрасную половину человечества с точки зрения поступков, слов, отношений, а тяга к "красивой картинке" осталась в прошлом.

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