РФ лишили права принимать женский чемпионат Европы по гандболу

Федерация России по гандболу расстроена тем, что в 2026 году не будет принимать лучших гандболисток Европы у себя в стране, а российские зрители не смогут наблюдать их первоклассную игру.

Решение о том, что РФ принимает женский чемпионат Европы по гандболу было принято в 2021 году, что было знаковым для россиян, но увы...

Сегодня многие российские спортсмены лишены права участвовать в международных российских состязаниях. Понятно, что это касается не только гандбола.

Европейская Федерация по этому виду спорта выразила надежду на понимание со стороны поклонников гандбола.