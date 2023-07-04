Боня призналась, что рассталась с возлюбленным

Интересно, что Виктория Боня перестала посвящать окружающих в личную жизнь после расставания с бизнесменом Алексом Смерфитом, с которым состояла в отношениях 7 лет.

Последнего своего избранника знаменитость даже не показывала фолловерам, но на днях поделилась нерадостной новостью о том, что ее личная жизнь снова потерпела крах.

Причину расставания с любимым мужчиной Виктория раскрывать не стала.

Сейчас Боня активно работает над своим внешним обликом. 2 раза за последнюю неделю звезда экрана сделала новую стрижку и показала результаты своего похудения. Оказывается, ведущая стала потреблять в пищу зеленые соки и перешла на сыроедение.