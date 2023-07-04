Борисова выложила в Сеть фото с выпускного своей дочери Полины

Интересно, что для такого повода Полина облачилась в джинсы и футболку, хотя все девочки-одноклассницы и звездная мать нарядились в платья.

Естественно, ни какой укладки волос у девочки также нет.

Ранее отец девочки, с которым ведущая устала судиться по поводу алиментов, заявлял, что будет на выпускном только в случае, если там не будет Даны Борисовой.

Знаменитости заявления бывшего, по всей видимости, картины не сыграли.

Подписчики звезды экрана пожалели Полину из-за непраздничного наряда, отметив, что все девочки как девочки, а она...