Пригожин накинулся на продавцов товаров с его лицом на маркетплейсах, на что продюсер согласия не давал

Иосиф Пригожин заявил, что обладает чувством юмора, умеет смеяться над собой, но всему имеется предел.
Продюсер утверждает, что к нему никакие продавцы с целью размещения его лица на своих товарах не обращались.
Зарабатывать деньги, используя чужое изображение без согласования, по мнению знаменитости, - перебор.
Пригожин возмущается, хоть бы позвонили, предложили деньги, не исключено, что он бы согласился.
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