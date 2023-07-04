Пригожин накинулся на продавцов товаров с его лицом на маркетплейсах, на что продюсер согласия не давал

Иосиф Пригожин заявил, что обладает чувством юмора, умеет смеяться над собой, но всему имеется предел.

Продюсер утверждает, что к нему никакие продавцы с целью размещения его лица на своих товарах не обращались.

Зарабатывать деньги, используя чужое изображение без согласования, по мнению знаменитости, - перебор.

Пригожин возмущается, хоть бы позвонили, предложили деньги, не исключено, что он бы согласился.