Навка оценила тренировки Костомарова в протезах, заявив, что мечтает увидеть коллегу на льду

Татьяна Навка не стала скрывать, что рада успехам Романа Костомарова и надеется на его быстрейшее выздоровление и выход на лед.
Строить перспективы экс-партнерша Романа не берется, но все возможно.
Фигуристка призналась, что не в курсе, были ли случаи катания на льду "таких" спортсменов, но не исключила, что, возможно, это будет первый сслучай в истории.
Новые протезы Костомарова позволяют ему тренироваться, делать махи ногами, что не может не впечатлять.
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