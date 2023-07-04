Навка оценила тренировки Костомарова в протезах, заявив, что мечтает увидеть коллегу на льду

Татьяна Навка не стала скрывать, что рада успехам Романа Костомарова и надеется на его быстрейшее выздоровление и выход на лед.

Строить перспективы экс-партнерша Романа не берется, но все возможно.

Фигуристка призналась, что не в курсе, были ли случаи катания на льду "таких" спортсменов, но не исключила, что, возможно, это будет первый сслучай в истории.

Новые протезы Костомарова позволяют ему тренироваться, делать махи ногами, что не может не впечатлять.