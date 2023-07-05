Наталия Орейро поразила поклонников откровенной фотосессией с обнаженной грудью

Федункив рассказала, как общается со своей итальянской свекровью

Актриса Марина Федункив, известная по сериалу "Реальные пацаны", замужем за итальянцем. О взаимоотношшениях с мужем она рассказывала много, а вот о его матери и о том, находит ли звезда экрана с ней общий язык, заговорила впервые.