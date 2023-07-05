Наталия Орейро поразила поклонников откровенной фотосессией с обнаженной грудью

09:04 2023-07-05

Фанаты Наталии Орейры как российские, так и по всему миру пришли в восторг от дерзкой фотосессии "дикого ангела".

Актриса и исполнительница Наталия Орейро поразила фанатов своей новой эротической фотосессией.

На снимках 46-летняя звезда сериала "Дикий ангел" позирует в открытом наряде. На знаменитости ярко-алый брючный костюм с укороченными жакетом с воротником-стойкой.

Вместо блузки Орейро выставила грудь, прикрыв ее накладками в форме сердец с кольцами.

Брюнетке сделали соответствующий макияж с темными стрелками, дымчатыми тенями и яркими губами, волосы уложены "волной". Ногти артистки также алые.

В качестве аксессуаров на Наталии внушительных размеров серьги в форме сердец и золотое кольцо.

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