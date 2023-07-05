Сексолог Кульгавчук обвинил Штурм в эксбиционизме

09:20 2023-07-05

Накануне Наталья Штурм заявила, что выкладывает "развратные" фото, чтобы снять стресс себе и поклонникам. Сексолог Евгений Кульгавчук убежден, что тут "попахивает" эксбиционизмом.

Недавно Наталья Штурм поразила общественность, выложив серию своих эротических фото. На снимках она позирует даже без нижнего белья, на одном из которых ее грудь "украшена" ягодами и взбитыми сливками.

Свое поведение артистка объясняет по-особому: она так реагирует на "ужас, происходящий вокруг".

Такие действия - "секс-терапия". Позднее знаменитость удалила "разврат", но все, кто захотел, уже "все увидел".

Сексолог же Евгений Кульгавчук уверяет, что у певицы происходит неправильное формирование сексуального поведения, что напоминает отклонение в виде эксбиционизма.

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