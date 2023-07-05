Сексолог Кульгавчук обвинил Штурм в эксбиционизме

Недавно Наталья Штурм поразила общественность, выложив серию своих эротических фото. На снимках она позирует даже без нижнего белья, на одном из которых ее грудь "украшена" ягодами и взбитыми сливками.
Свое поведение артистка объясняет по-особому: она так реагирует на "ужас, происходящий вокруг".
Такие действия - "секс-терапия". Позднее знаменитость удалила "разврат", но все, кто захотел, уже "все увидел".
Сексолог же Евгений Кульгавчук уверяет, что у певицы происходит неправильное формирование сексуального поведения, что напоминает отклонение в виде эксбиционизма.
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