Сексолог Кульгавчук обвинил Штурм в эксбиционизме

Недавно Наталья Штурм поразила общественность, выложив серию своих эротических фото. На снимках она позирует даже без нижнего белья, на одном из которых ее грудь "украшена" ягодами и взбитыми сливками.

Свое поведение артистка объясняет по-особому: она так реагирует на "ужас, происходящий вокруг".

Такие действия - "секс-терапия". Позднее знаменитость удалила "разврат", но все, кто захотел, уже "все увидел".

Сексолог же Евгений Кульгавчук уверяет, что у певицы происходит неправильное формирование сексуального поведения, что напоминает отклонение в виде эксбиционизма.