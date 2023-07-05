МакSим сообщила о расставании с последним возлюбленным

Марина Абросимова (МакSим) в рамках рубрики "вопрос-ответ" сообщила, что ее сердце с недавнего времени снова свободно, но не стала скрывать, что хочет встретить человека, с которым никогда бы не разорвала отношения.

В рамках этой же рубрики знаменитость заверила поклонников, что вскоре возобновит концертную деятельность.

Имя последнего избранника певицы неизвестно, зато есть информация, что пара встречалась 3 года, а артистка называла тогда еще любимого мужчину женихом.

В последнее время судьба не балует звезду сцены. В 2019 году она попала в серьезную аварию, после потеряла ребенка на позднем сроке беременности, а после был ковид, когда она чудом выжила.