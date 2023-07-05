Выпавший из окна сын Ефремова, от которого отреклась жена, был под кайфом

Трагедия с наследником Михаила Ефремова, пребывающего в МЛС, случилась по причине употребления Николаем наркотических веществ. Речь идет о марихуане.

На протяжении недели Ефремов-младший пребывает в реанимации одной из московских клиник после падения с третьего этажа.

Медики готовят пациента к очередной операции.

В настоящее время пострадавший не может нормально разговаривать, не ослабевают симптомы острой сердечной недостаточности.

Отец молодого человека Михаил Ефремов в курсе несчастного случая, который произошел с сыном. Мать же Николая, актриса Евгения Добровольская, на связь не выходит.