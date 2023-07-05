Собчак обложила подписчицу матом за вопрос о беременности

Подозревать Ксению Собчак в беременности стали после выложенной ею фотографии, где она позирует в компании еще двух женщин на открытии собственного ресторана в Питере.
На знаменитости платье свободного покроя, где некоторые узрели живот.
Звездная блондинка сдерживать себя не стала и в нецензурной форме потребовала от подписчицы, которая поинтересовалась о беременности, отстать от нее.
Многие поддержали Ксению, оставляя за ней право на личную жизнь, куда совать носы окружающим не следует. Были и такие, кто осудил ее за несдержанность.
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