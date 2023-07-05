Могила Нины Ургант через 1,5 года после ее кончины выглядит заброшенной

На могиле звезды легендарной картины "Белорусский вокзал" Нины Ургант до сих пор нет памятника.

Из жизни знаменитость ушла на 93-м году жизни в декабре 2021 года. Прошло 1,5 года, а ее место захоронения выглядит брошенным.

О своей коллеге вспомнил Станслав Садальский, который и опубликовал фото с могилы актрисы.

Актер вспомнил, как гастролировал вместе с Ниной Николаевной по СССР, давая по 3 концерта в неделю. Их заваливали цветами, а когда артистка исполняла "Мы за ценой не постоим", люди в зале рыдали.