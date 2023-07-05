Съемки нового сезона сериала Счастливы вместе уже запущены

Интересно, что следующий сезон сериала будет называться "Букины".
ТНТ объявил о запуске съемок продолжения комедийной картины.
Главные роли по-прежнему будут исполнять Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.
Логинов высказался относительно проекта, заявив, что скоро все узнают, чем же занимается Геннадий Букин в 2023 году.
Известно, что в продолжении "Счастливы вместе" будет всего 10 серий.
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