Федункив рассказала, как общается со своей итальянской свекровью

Марине Федункив повезло, так как у ее итальянской свекрови всегда хорошее настроение.

Актриса призналась, что ей приятно общаться с матерью мужа, у которой она учится готовить, любить жизнь и манерам как у аристократки.

Отношения у Федункив с мужем-итальянцем отличные. Знаменитость утверждает, что мужчина дал ей возможность расцвести и стать более женственной.

Звезда экрана о любимом мужчине говорит только все хорошее, будучи убежденной, что именно с ним почувствовала себя настоящей женщиной, милой, в меру слабой и соблазнительной.

Замуж за Стефано Маджи селебрити вышла в 2021 году. Он младше жены на 13 лет.