Меньшова поделилась последним фото отца перед кончиной

Знаменитый режиссёр Владимир Меньшов незадолго до болезни снялся в фотосессии, фрагментами которой и поделилась с фанатами его дочь, телеведущая и актриса Юлия Меньшова.

О знаменитом родителе Юлия вспомнила не просто так. 5 июля, сегодня, вторая годовщина со дня смерти кинодеятеля.

Меньшова не стало 5 июля 2021 года. Убила его коронавирускная инфекция.

Уже в рамках фотосессии перед тем, как он слег, видно, что его здоровье оставляет желать лучшего.