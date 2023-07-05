Меньшова поделилась последним фото отца перед кончиной

13:45 2023-07-05

Сегодня годовщина со дня смерти советского и российского режиссера Владимира Меньшова. Его наследница Юлия Меньшова напомнила поклонникам в этот день о своем знаменитом родителе.

Знаменитый режиссёр Владимир Меньшов незадолго до болезни снялся в фотосессии, фрагментами которой и поделилась с фанатами его дочь, телеведущая и актриса Юлия Меньшова.

О знаменитом родителе Юлия вспомнила не просто так. 5 июля, сегодня, вторая годовщина со дня смерти кинодеятеля.

Меньшова не стало 5 июля 2021 года. Убила его коронавирускная инфекция.

Уже в рамках фотосессии перед тем, как он слег, видно, что его здоровье оставляет желать лучшего.

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