Звезда сериала Чикатило Мальков содержит нарколабораторию у себя дома

У звезды многосерийной картины "Чикатило", в которой Дмитрий Нагиев сыграл главную роль, Дмитрия Малькова нашли нарколабораторию.

Следователи утверждают, что молодой человек, которому 24 года, мог держать в своей квартире значительное число свертков с галлюциногенной травой. Дмитрия обвиняют и в выращивании наркотика.

Один из соседей артиста сообщил стражам порядка, что в его доме изготавливают наркотики.

В жилплощади Малькова найдено 22 свертка с каннабисом. При себе у молодого актера также нашли более 1 гр. марихуаны.

Против него возбуждено уголовное дело. Его взяли под стражу, а после отпустили под подписку о невыезде.