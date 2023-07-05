Суд признал невиновность Орбакайте в срыве выступления в Южно-Сахалинске

Вашавер обиделся на Певцова за слова актера о том, что Ленком умер с Захаровым

До главы театра "Ленком" Марка Варшавера дошли слова о том, что Дмитрий Певцов рад, что не состоит в труппе "Ленкома", так как театр совсем не тот, что при Марке Захарове.