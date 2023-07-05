Суд признал невиновность Орбакайте в срыве выступления в Южно-Сахалинске

14:22 2023-07-05

Иск против исполнительницы Кристины Орбакайте в суд подали организаторы ее концерта в Южно-Сахалинске.

Поводом для судебных "разборок" стало несостоявшееся выступление Кристины Орбакайте в Южно-Сахалинске.

Вместо российского города певица уехала за рубеж. Из-за ее решения менеджер, организовываший мероприятие, лишился 1/3 миллиона российских рублей.

321 000 рублей организатор потратил на аренду "Чехов-центра". 

Мужчина пытался вернуть средства через суд, но запрос его не был удовлетворен. Обстоятельства, вынудившие певицу отправиться за рубеж признаны срочными, что освободило ее от выполнения обязательств по концерту.

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