Успенская пожаловалась, что у ее дочери кавалеров хватает, а достойного мужчины среди них нет

Любовь Успенская сообщила, что у ее 33-летней дочери Татьяны Плаксиной поклонников хватает.

По словам звездной матери, наследнице постоянно звонят, пишут, зовут на свидания, но подходящего мужчины среди кандидатов дочь не нашла.

Сама артистка желает для дочки мужчину с традиционными ценностями, о чем она сообщила в интервью "МК".

При этом родительница давить в этом вопросе на Татьяну не собирается, понимая, что выбор за ее чадом.