Лепс заявил, что давно готов защищать родину с оружием в руках

В интервью изданию "МК" Григорий Лепс назвал себя настоящим патриотом своей страны и если будет необходимость готов защищать родное государство.
Исполнитель заявил, что он отличник советской армии, но намерен пройти обучение, чтобы отравиться на поле боя.
Он заявил, что любит свою родину и верит в то, что прав в ситуации с СВО.
Напомним, что он и Николай Басков заявляли о вручении 1000 000 рублей каждому, кто выведет из строя танк Leopard, который использует враг.
Лепс уже успел подтвердить свои слова делом.
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