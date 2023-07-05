Лепс заявил, что давно готов защищать родину с оружием в руках

В интервью изданию "МК" Григорий Лепс назвал себя настоящим патриотом своей страны и если будет необходимость готов защищать родное государство.

Исполнитель заявил, что он отличник советской армии, но намерен пройти обучение, чтобы отравиться на поле боя.

Он заявил, что любит свою родину и верит в то, что прав в ситуации с СВО.

Напомним, что он и Николай Басков заявляли о вручении 1000 000 рублей каждому, кто выведет из строя танк Leopard, который использует враг.

Лепс уже успел подтвердить свои слова делом.