Приятельница Мадонны сообщила, как певица себя чувствует в настоящее время

Свет на ситуацию с самочувствием Мадонны пролила ее подруга, ведущая ТВ Рози О'Доннелл.

По словам звезды экрана, за певицей все еще наблюдают медики, но она уже почти поправилась.

Напомним, что в бездыханном состоянии певица была доставлена в больницу 24 июня, а 29 июня ее отправили долечиваться в домашних условиях.

Она находилась в реанимации и даже подвергалась интубации. Близкие боялись потерять знаменитую родственницу.