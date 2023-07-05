Приятельница Мадонны сообщила, как певица себя чувствует в настоящее время

15:13 2023-07-05

Известно, что Мадонна попала в больницу с серьезнейшей бактериальной инфекцией и ее уже выписали оттуда, но состояние оставляло желать лучшего до последнего времени. Как здоровье мировой знаменитости сейчас, сообщила ее подруга.

Свет на ситуацию с самочувствием Мадонны пролила ее подруга, ведущая ТВ Рози О'Доннелл.

По словам звезды экрана, за певицей все еще наблюдают медики, но она уже почти поправилась.

Напомним, что в бездыханном состоянии певица была доставлена в больницу 24 июня, а 29 июня ее отправили долечиваться в домашних условиях.

Она находилась в реанимации и даже подвергалась интубации. Близкие боялись потерять знаменитую родственницу.

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