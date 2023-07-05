Муцениеце возмутилась, что многие женщины чувствуют себя счастливыми только тогда, когда у них есть мужчина

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. У актеров есть общие дети: 10-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

Звездная мать разоткровенничалась по поводу отношений с противоположным полом. Артистке не нравится, что в русской культуре счастье женщины - это обязательно быть "привязанной" к мужчине.

Знаменитость заявила, что не понимает абсолютно тех женщин, которые чувствуют себя плохо, если у них нет постоянного мужчины.

Ранее сообщалось, что Агата выписала бывшего мужа со столичной жилплощади, стоимость которой составляет 30 000 000 российских рублей.

Напомним, что Прилучный уже успел еще раз женится и даже родить ребенка.