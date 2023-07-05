Звезда Ранеток Руднева сообщила, что разводится со вторым мужем после 8 лет совместной жизни

33-летняя Анна Руднева сообщила, что разводится со своим вторым супругом Денисом Белиным, от которого родила сына Тимофея.

Данную информацию артистка сообщила поклонникам не сразу. С мужем она рассталась уже несколько месяцев назад.

Причину разлада в семье Анна толком не назвала, отметив лишь, что отношения "зашли в тупик".

Знаменитость заявила, что сообщила о разводе тогда, когда к этому была готова, но ей еще нужно время, чтобы прийти в себя, обжиться в новой квартире, куда она съехала от мужа.