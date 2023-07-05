Гулькина пожаловалась на свою мизерную пенсию

Оказывается, Наталия Гулькина получает всего 15 000 российских рублей ежемесячно.

Экс-солистка "Миража" сокрушается, что на такие средства прожить не представляется возможным. По этой причине исполнительница продолжает активно трудиться.

Если бы артистка "заработала" звание заслуженной, то ее пособие составляло бы 45 000 рублей.

Знаменитость призналась, что для этого нужно собрать "миллион разных бумажек и отправить в столько же инстанций".

Гулькина не стала скрывать, что несколько раз пыталась это сделать, но до финала так и не дошла.