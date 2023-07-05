Вашавер обиделся на Певцова за слова актера о том, что Ленком умер с Захаровым

Дмитрий Певцов днем ранее сообщил, что рад тому, что не входит в штат "Ленкома", который на протяжении 30 лет был ему домом.

Актер убежден, что этот театр умер после смерти Марка Захарова.

Нынешний руководитель Марк Варшавер возмутился словам Певцова, заявив, что, говоря так, актер показывает свое неуважение к актерам, с которыми выходит на сцену "Ленкома".

Дмитрий еще играет в спектакле "Юнона и авось" в театре, но в основном зарабатывает на гастролях и в кресле депутата Госдумы РФ.