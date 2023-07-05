Волочкова обложила журналистов матом за вопрос о романе ее дочери Ариадны

Анастасия Волочкова в интервью 5-tv.ru заявила, что у журналистов нет сексуальной жизни, раз им интересна личная жизнь ее 17-летней наследницы.
Балерина уточнила, что Ариадна не живет с молодым человеком, а просто встречается.
Накануне дочь навещала родительницу в компании бой-френда, оставшись в доме с ночевкой. Разместились молодые люди во взрослой спальне, чего не скрывает звездная мать.
Анастасия убеждена, что раз у СМИ не получается докопаться до нее, они лезут уже к ее дочери.
Звезда балета уточнила, что 18 лет девушке исполнится в начале осени, заметив. что она сама крутить романы начала с 15 лет.
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