Сын Митты сообщил, когда его знаменитого отца выпишут из больницы

Евгений Митта заверил, что родитель чувствует себя сносно, несмотря на то, что вчера в СМИ сообщалось, что состояние режиссера тяжелое.

Сын Александра Митты утверждает, что инсульт у его знаменитого родителя был еще зимой. Врачи заверяют, что после удара пациент нуждается в восстановлении.

Медики сообщили Евгению, что скорее всего кинодеятеля выпишут уже на следующей неделе.

3 июля в СМИ появились сведения об инсульте у именитого режиссера, но уже тогда сын их опроверг.

Александр Митта - режиссер таких картин, как "Экипаж", "Гори, гори, моя звезда" и многих других.