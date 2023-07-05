Сын Митты сообщил, когда его знаменитого отца выпишут из больницы

19:06 2023-07-05

90-летнего Александра Митту скорее всего выпишут из больницы уже на следующей неделе, о чем сообщил его сын Евгений.

Евгений Митта заверил, что родитель чувствует себя сносно, несмотря на то, что вчера в СМИ сообщалось, что состояние режиссера тяжелое.

Сын Александра Митты утверждает, что инсульт у его знаменитого родителя был еще зимой. Врачи заверяют, что после удара пациент нуждается в восстановлении.

Медики сообщили Евгению, что скорее всего кинодеятеля выпишут уже на следующей неделе.

3 июля в СМИ появились сведения об инсульте у именитого режиссера, но уже тогда сын их опроверг.

Александр Митта - режиссер таких картин, как "Экипаж", "Гори, гори, моя звезда" и многих других.

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