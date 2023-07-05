Долину обвиняют в плагиате после ее номера в шоу Три аккорда

Относительно ситуации, в которую попала Лариса Долина, высказался музыкальный продюсер Павел Рудченко.

Он заявил, что не редкость, когда конкурирующие проекты, имея ввиду "Голос" и "Три аккорда", вдохновляются творениями друг друга.

Деятель музыкальной индустрии осуждает Долину за желание пойти по самому простому пути, исполнив композицию, с которой уже одерживала победу.

Недавно сообщалось, что от певицы съехали ее дочь и внучка. По словам исполнительницы, произошло это из-за того, что внучке не хватает личного пространства в ее жилище, так как к ней самой постоянно приходят студенты, чтобы позаниматься.