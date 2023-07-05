Могила Михаила Танича спустя 15 лет после его смерти выглядит ухоженной, но памятник поэту продолжает пугать прохожих

19:38 2023-07-05

В сентябре текущего года исполнится 100 лет со дня рождения основателя группы "Лесоповал" Михаила Танича. Он умер в 2008 году в 85-летнем возрасте.

Памятник поэту и композитору Михаилу Таничу представляет собой букет роз, прорастающий сквозь книгу с изображением знаменитости.

Ограда выполнена в виде патронов, обнесенных колючей проволокой, символизирующих лагерь в Пермской области, где находился Танич в течение 6 лет на лесоповале по доносу.

Открытие монумента состоялось через 2 года после кончины деятеля музыкальной индустрии в день его 87-летия - 15 сентября 2010 года.

Не критиковал памятник на могиле поэта только ленивый, но видно, что за могилой постоянно ухаживают. Сюда приходят его 85-летняя вдова, поэтесса Лидия Козлова, дочери Светлана и Инга, внуки Лев и Вениамин.

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