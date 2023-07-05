Мужчина подал на Лепса в суд из-за контента, который разместил музыкант в Сети

Иск поступил от заявителя в Замоскворецкий суд российской столицы. Когда пройдет заседание, и будет ли вообще принято заявление к рассмотрению, неизвестно.

Истец убежден, что Григорий Лепс обязан удалить публикации с правонарушениями со своего Ютуб-канала.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту драки Лепса в одном из питерских клубов, хотя была информация, что ситуацию удалось решить полюбовно.

12 июня певец в числе других звезд выступил в рамках концерта на Красной площади.