Мужчина подал на Лепса в суд из-за контента, который разместил музыкант в Сети

19:50 2023-07-05

Мужчина, имя которого никому ничего не скажет, отыскал на Ютуб-канале Григория Лепса "неприемлемый" контент и подал против музыканта судебный иск.

Иск поступил от заявителя в Замоскворецкий суд российской столицы. Когда пройдет заседание, и будет ли вообще принято заявление к рассмотрению, неизвестно.

Истец убежден, что Григорий Лепс обязан удалить публикации с правонарушениями со своего Ютуб-канала.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту драки Лепса в одном из питерских клубов, хотя была информация, что ситуацию удалось решить полюбовно.

12 июня певец в числе других звезд выступил в рамках концерта на Красной площади.

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