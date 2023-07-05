Мизулина сообщила про проверку Kizaru по поводу пропаганды употребления наркотиков

ГУ МВД РФ по северной столице России и Ленинградской области проверяет рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) на пропаганду употребления запрещенных веществ.

Этой информацией в собственном Телеграм-канале поделилась руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

27 июня против музыканта запущено административное производство по поводу вышеназванного правонарушения.

До этого по решению суда был заблокирован доступ к трекам о наркотиках рэпера Scally Milano ("О", "Два" и "Сделать это").