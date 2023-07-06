Арзамасова выложила в Сеть трогательное фото с сыном Левой: на кого больше похож малыш

Елизавета Арзамасова взяла отпуск, чтобы проводить время с семьей. Сейчас она балует фанатов информацией о том, как растет ее сын Лев.

Звездное семейство обожает выезжать на природу. Арзамасова общается с подругами, у которых есть питомцы.

Маленький Лева любит животных. На снимке, представленном актрисой, мальчик сфотографирован с большой пушистой собакой, у которой с малышом отличные отношения.

Поклонники Елизаветы отметили, что Лева очень похож на своего знаменитого отца.

Лева появился на свет в 2021 году, а поженились знаменитости в 2020.