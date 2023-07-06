Режиссер Счастливы вместе Дронов рассказал о сюжете нового сезона сериала, который будет совсем не похож на первую часть

Новый сезон проекта будет носить название "Букины".

О сюжете продолжения популярного сериала рассказал режиссер первой части Георгий Дронов, которого зрители знают как исполнителя главной роли в комедийной картине "Саша+Маша".

Кинодеятель утверждает, что в новом сезоне "Счастливы вместе" поклонников ждут сюрпризы.

Интересно, что сам Дронов ещё размышляет, будет ли главой съёмочного процесса на этот раз. Предложение работать над проектом уже есть, но ответ от режиссера пока не получен.

Причина в том, что у Дронова и так тьма проектов. Рабочий график знаменитости расписан на месяцы вперёд. Все зависит от того, сможет ли Георгий найти свободное время.