Чехова призналась, что очень хочет родить второго ребенка и желательно, чтобы это была девочка

Понянчив маленькую дочь своей подруги Марии Константиновой, с которой отдыхала на Бали, Анфиса Чехова загорелась тем, чтобы родить девочку.

Ведущая сделала вывод, что ей очень идут младенцы.

Напомним, что у Чеховой уже есть сын Соломон, которому 11 лет.

Отец мальчика - Гурам Баблишвили, за которым знаменитость была замужем с 2015 по 2017 год. Родители мальчика расстались, но поддерживают хорошие отношения ради наследника.