Алексей Кузнецов, известный по роли герцога Бекингема в Трех мушкетера, умер на 83-м году жизни

Алексей Глебович Кузнецов выступал на сцене театра более полувека, сыграв за этот период уйму ролей и поставив более десятка спектаклей.
Кузнецов снимался и в кино. Среди самых значимых его ролей в кино - таксист в "Зелёном огоньке", Кирсанов-старший в "Отцах и детях", герцог Бекингем в "Д`Артаньяне и трех мушкетёрах".
Всего на счету актера более 30 картин.
Причина кончины знаменитости не озвучивается. Известно, что заслуженный артист РФ ушел из жизни 5 июля.
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