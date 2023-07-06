Алексей Кузнецов, известный по роли герцога Бекингема в Трех мушкетера, умер на 83-м году жизни

Алексей Глебович Кузнецов выступал на сцене театра более полувека, сыграв за этот период уйму ролей и поставив более десятка спектаклей.

Кузнецов снимался и в кино. Среди самых значимых его ролей в кино - таксист в "Зелёном огоньке", Кирсанов-старший в "Отцах и детях", герцог Бекингем в "Д`Артаньяне и трех мушкетёрах".

Всего на счету актера более 30 картин.

Причина кончины знаменитости не озвучивается. Известно, что заслуженный артист РФ ушел из жизни 5 июля.