Машкова лишилась работы из-за антироссийских высказываний

До СВО Мария Машкова жила на две страны (США и РФ). На родину она приезжала поработать и навестить родственников, а на чужбине проживала с семьей.
После февраля прошлого года она перестала приезжать в Россию и сниматься в отечественных проектах.
Карьеру Машкова пытается выстраивать за границей. Актриса жаловалась, что ходит на кастинги, но ее никак не утверждают на роли.
Наконец Марии повезло и ее взяли на место умершей в 2020 году Евгении Брик, которую убила онкология.
Напомним, что в РФ дочь Владимира Машкова стала известной благодаря сериалу "Не родись красивой".
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__