Машкова лишилась работы из-за антироссийских высказываний

До СВО Мария Машкова жила на две страны (США и РФ). На родину она приезжала поработать и навестить родственников, а на чужбине проживала с семьей.

После февраля прошлого года она перестала приезжать в Россию и сниматься в отечественных проектах.

Карьеру Машкова пытается выстраивать за границей. Актриса жаловалась, что ходит на кастинги, но ее никак не утверждают на роли.

Наконец Марии повезло и ее взяли на место умершей в 2020 году Евгении Брик, которую убила онкология.

Напомним, что в РФ дочь Владимира Машкова стала известной благодаря сериалу "Не родись красивой".