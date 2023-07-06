Бородина смеется над нарядами своих знаменитых коллег, утверждая, что те жалеют денег на стилиста

В интервью на Телеграм-канале своего стилиста Ксения Бородина выразила недоумение, что российские звезды закупающие огромное количество вещей жалеют денег на профессионального стилиста.

Получается, что средств потрачена уйма, а результат оставляет желать лучшего. Идеальный образ может собрать профессионал.

Ведущая убеждена, что стильно можно одеваться и при не очень больших доходах. Если нет денег на Диор, почему бы не подобрать альтернативу в разы дешевле на массмаркете.

Ранее Ксения рассказывала о домогательствах, которые пережила в детстве.