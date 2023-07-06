Митту не выпишут из больницы из-за возникших осложнений: у него случился микроинсульт и обнаружен рак

Александр Митта находится в состоянии средней степени тяжести, но у него зафиксированы ухудшения.
Оказывается, у кинодеятеля случился микроинсульт и развивается онкологическое заболевание, которое поражает внутренние органы.
Сын режиссера Евгений Митта уверяет, что ничего страшного не случилось и волноваться не о чем, хотя именно он вызвал своему знаменитому родителю скорую помощь.
В последнее время в судьбе Митты-старшего масса потерь и неприятностей. В прошлом году из жизни ушла супруга, с которой он делил кров более 50 лет. Также самого главу съемочного процесса настигла коронавирусная инфекция уже в марте текущего года.
Сын утверждает, что инсульт у отца был зимой.
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