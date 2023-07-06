Михалков призвал перестать обсуждать Пугачеву и других звезд, которых нет в РФ: самое страшное для артистов - забвение

По мнению Никиты Сергеевича, для публичных людей самое страшное, когда о них забывают.
Михалков призвал создать для уехавших из страны звезд такие условия, а не обсуждать их на каждом углу.
Режиссер назвал Аллу Пугачеву, "ее свиту" "старой гвардией, выполнившей свою функцию".
Кинодеятель отметил, что гнев обращенный против тех, кто "предал родину и свой народ" утихает, так как на сцене и в кино появляются новые талантливые и ни на кого непохожие артисты.
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