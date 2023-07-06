Фото Шаляпина и Дубцовой до пластики появились в Сети: это другие люди

Оба исполнителя жили в Волгограде, а в 1991 году пели в одной группе "Джем", когда были детьми.
Прохор Шаляпин был тогда Андреем Захаренковым.
На фотографиях тех лет артисты совсем дети. Это редкая возможность видеть их без фотошопа и результатов пластической хирургии.
Интересно, что окружение даже поженило юных артистов, так как они смотрелись и ладили между собой просто отлично.
Судьба распорядилась иначе. Прохор стал "переходящим трофеем" от одной старушки к другой.
Ирина успела побывать замужем за солистом группы "Плазма", родить сына и развестись.
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