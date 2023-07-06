Фото Шаляпина и Дубцовой до пластики появились в Сети: это другие люди

13:36 2023-07-06

Оказывается, Ирина Дубцова и Прохор Шаляпин - земляки и даже пели в одном коллективе "Джем", когда были детьми. Фото тех времен распространились в Сети.

Оба исполнителя жили в Волгограде, а в 1991 году пели в одной группе "Джем", когда были детьми.

Прохор Шаляпин был тогда Андреем Захаренковым.

На фотографиях тех лет артисты совсем дети. Это редкая возможность видеть их без фотошопа и результатов пластической хирургии.

Интересно, что окружение даже поженило юных артистов, так как они смотрелись и ладили между собой просто отлично.

Судьба распорядилась иначе. Прохор стал "переходящим трофеем" от одной старушки к другой.

Ирина успела побывать замужем за солистом группы "Плазма", родить сына и развестись.

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