Главные тренды в одежде летом и осенью 2023 года

Сегодня как никогда популярен бохо-шик, появившийся в 1920-х годах 20 века на территории сегодняшней Чехии (тогда Богемии), когда цыгане и другие артисты там пребывали, одеваясь ярко и привлекательно.

Даже французы позавидовали им, переняв многие детали гардероба, превнося в одежду роскошь посредством дорогих тканей, аксессуаров, что и обозначило вторую часть названия стиля "шик".

Также актуальны сегодня "голые" платья, юбки, брюки, блузы и даже пиджаки из прозрачного кружева.