Главные тренды в одежде летом и осенью 2023 года

13:51 2023-07-06

Мода на то и мода, чтобы меняться, подстраиваться под реалии сегодняшнего дня. Что носят красавицы летом и собираются надеть осенью текущего года?

Сегодня как никогда популярен бохо-шик, появившийся в 1920-х годах 20 века на территории сегодняшней Чехии (тогда Богемии), когда цыгане и другие артисты там пребывали, одеваясь ярко и привлекательно.

Даже французы позавидовали им, переняв многие детали гардероба, превнося в одежду роскошь посредством дорогих тканей, аксессуаров, что и обозначило вторую часть названия стиля "шик".

Также актуальны сегодня "голые" платья, юбки, брюки, блузы и даже пиджаки из прозрачного кружева.

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    Винтаж остается актуальным и сегодня: ткани с цветочным принтом (пионы - идеальный вариант), и пышные юбки, корсеты, утягивающие талию (тренд эпохи Возрождения).

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    В тренде сегодня и викторианский стиль с его огромными плечами и рукавами.

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    И, конечно, эклектика, объединяющая все вышеуказанные модные течения.

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    Дизайнер Белла Потемкина утверждает, что, несмотря на ситуацию в мире сегодня, женщины остаются женщинами, а их желание нравится и выделяться из толпы у них никуда не исчезло.

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