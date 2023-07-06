Имена участников очередного сезона Новых звезд в Африке озвучены: зрители не будут разочарованы

В конце июня ведущая Ольга Бузова сообщила, что вскоре на ТНТ будут транслировать второй сезон шоу " Новые звезды в Африке".
Сегодня стали известны имена тех звезд, которые порадуют зрителей своим участием в продолжении проекта.
Испытывать себя на прочность согласились юморист Михаил Стогниенко, блогер Женя Ершов, исполнитель Влад Топалов, актеры Александр Пташенчук, Юлия Топольницкая. Всего звезд - 19.
Главный приз проекта - 5 000 000 российских рублей.
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